¡Oportunidad laboral! CCIAP y MITRADEL lanzan nuevas vacantes

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Vacantes destacadas en la CCIAP
Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, Entre los puestos disponibles se destacan:
- Gerente supernumerario
- Administrador de almacén
- Auditor Interno
- Gerente de Sucursal
- Contador
Ofertas de empleo en MITRADEL
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:
Chiriquí
- Ingeniero Residente
- Asesor de créditos
Coclé
- Asesor de crédito
Panamá
- Coordinador de transporte
- Técnico Eléctrico
- Gerente técnico de proyecto
- Soporte administrativo en recepción
- Jefe de mantenimiento
- Tornero
- Ayudante de limpieza