Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 12:00

¡Oportunidad laboral! CCIAP y MITRADEL lanzan nuevas vacantes

Las plataformas de la CCIAP y el MITRADEL reúnen vacantes de trabajo ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, Entre los puestos disponibles se destacan:

  • Gerente supernumerario
  • Administrador de almacén
  • Auditor Interno
  • Gerente de Sucursal
  • Contador
Ofertas de empleo en MITRADEL

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:

Chiriquí

  • Ingeniero Residente
  • Asesor de créditos

Coclé

  • Asesor de crédito

Panamá

  • Coordinador de transporte
  • Técnico Eléctrico
  • Gerente técnico de proyecto
  • Soporte administrativo en recepción
  • Jefe de mantenimiento
  • Tornero
  • Ayudante de limpieza
