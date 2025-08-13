Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 09:27

¡Empleo disponible! CCIAP y MITRADEL revelan ofertas que debes conocer

Las plataformas de la CCIAP y MITRADEL, reúnen vacantes de trabajo ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

Mitradel
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, Entre los puestos disponibles se destacan:

  • Líder comercial para Panamá y Panamá Oeste: se requiere experiencia en ventas o liderazgo comercial.
  • Gerente de Recursos Humanos: formación universitaria en áreas afines, de preferencia con maestría.
  • Handyman: conocimientos en albañilería, pintura, electricidad, soldadura y plomería.
  • Oficial de relación: experiencia en atención y negociación.
  • Analista regulatorio y regente farmacéutico: licenciatura en farmacia e idoneidad vigente.
Ofertas de empleo en MITRADEL

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:

Panamá

  • Técnico para entrega a clientes de cortes de acero en diferentes espesores
  • Coordinador/a de sostenibilidad y salud comunitaria
  • Asesor financiero para cooperativas
  • Gerente de contabilidad
  • Desarrollador de software
  • Técnico en refrigeración
  • Abogado comercial
  • Coordinador de seguridad de la información
  • Dosificador de planta de concreto

Herrera

  • Cajera de sucursal

Panamá Oeste

  • Técnico eléctrico
  • Ingeniero industrial
  • Mecánico de generadores

Chiriquí

  • Electromecánico

Veraguas

  • Asesor técnico comercial

