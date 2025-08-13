¡Empleo disponible! CCIAP y MITRADEL revelan ofertas que debes conocer

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Vacantes destacadas en la CCIAP
Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, Entre los puestos disponibles se destacan:
- Líder comercial para Panamá y Panamá Oeste: se requiere experiencia en ventas o liderazgo comercial.
- Gerente de Recursos Humanos: formación universitaria en áreas afines, de preferencia con maestría.
- Handyman: conocimientos en albañilería, pintura, electricidad, soldadura y plomería.
- Oficial de relación: experiencia en atención y negociación.
- Analista regulatorio y regente farmacéutico: licenciatura en farmacia e idoneidad vigente.
Ofertas de empleo en MITRADEL
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:
Panamá
- Técnico para entrega a clientes de cortes de acero en diferentes espesores
- Coordinador/a de sostenibilidad y salud comunitaria
- Asesor financiero para cooperativas
- Gerente de contabilidad
- Desarrollador de software
- Técnico en refrigeración
- Abogado comercial
- Coordinador de seguridad de la información
- Dosificador de planta de concreto
Herrera
-
Cajera de sucursal
Panamá Oeste
- Técnico eléctrico
- Ingeniero industrial
- Mecánico de generadores
Chiriquí
-
Electromecánico
Veraguas
-
Asesor técnico comercial