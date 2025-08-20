MINSA desmiente video falso sobre agua de pozo en Azuero

El Ministerio de Salud ( Minsa ) aclaró a la población que es falsa la información difundida en un video en redes sociales, donde se asegura que el agua de pozo certificada por la institución en la región de Azuero no es apta para el consumo humano.

La entidad explicó que el aparato que aparece en el video mide únicamente la conductividad del agua y los sólidos disueltos totales, pero no determina su potabilidad. Estos dispositivos no identifican microorganismos ni miden el nivel de cloro, parámetros esenciales para establecer si el agua es apta para el consumo humano.

Análisis especializados del MINSA garantizan la calidad

El @MINSAPma se pronunció tras la circulación de un video que mostraba a una persona haciendo una medición de la calidad del agua de pozo en Azuero, indicando que esta no era apta para consumo humano.



"El aparato que aparece en el video mide únicamente la conductividad del agua…"

El Minsa detalló que la calidad del agua se determina mediante análisis físico, químico y bacteriológico en laboratorios especializados. En el caso de los estudios microbiológicos, el proceso toma al menos 24 horas para garantizar resultados confiables.

La institución agregó que la conductividad refleja la dureza del agua, algo común en los pozos de Azuero, pero esta característica no implica que el agua no sea potable.

Agua segura en acueductos y pozos clorados

El Minsa reiteró que el agua apta para el consumo humano es la que proviene de acueductos rurales o pozos que reciben cloración. El agua potable debe carecer de sabor, olor y color, además de haber pasado por un sistema completo de potabilización.

La entidad enfatizó que solo los laboratorios oficiales, con métodos científicamente validados, pueden certificar la calidad física, química y microbiológica del agua, por lo que pidió a la población no dejarse llevar por videos engañosos en redes sociales.

Finalmente, el ministerio hizo un llamado a la calma y recalcó que el agua de pozo certificada por el Minsa en Azuero es apta para el consumo humano.