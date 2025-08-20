Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 08:20

Jubilados y pensionados denuncian retraso del bono de B/.50 por la CSS

La CSS informó que jubilados y pensionados recibirán en agosto el segundo bono permanente de B/. 50, conforme a la Ley 438.

CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El vocero de jubilados y pensionados, Guillermo Cortés, denunció que muchas personas se mantienen esperando el desembolso del bono permanente de B/.50 correspondiente al mes de agosto, y pidió a la Caja de Seguro Social (CSS) agilizar los trámites para evitar inconvenientes.

La CSS informó que el pago del segundo bono permanente de B/.50 se realizará a partir de este miércoles 20 de agosto, junto con la última quincena de agosto, conforme a lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Coordinación con el MEF para garantizar los fondos

La entidad reiteró que mantiene coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asegurar la transferencia de los fondos necesarios, los cuales requieren la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Cronograma de pagos del Bono permanente a jubilados y pensionados

La Ley 438, que crea el Programa de Beneficios Permanentes para jubilados y pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Riesgos Profesionales, establece tres desembolsos al año:

  • Abril: B/.50
  • Agosto: B/.50 (a espera)
  • Diciembre: B/.40

La CSS reafirmó su compromiso con el bienestar de los jubilados y pensionados, destacando que estos pagos buscan aliviar la economía de quienes dedicaron años de servicio al país.

