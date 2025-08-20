Arrestan y deportan a Panamá a prófugo de Operación Jericó en República Dominicana

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que el panameño Eduardo Lionel Martínez Collins, de 43 años y alias Ameba, fue detenido y deportado a Panamá desde República Dominicana por su presunta vinculación a una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la Operación Jericó .

Martínez Collins fue detenido en el este de Santo Domingo y contaba con una alerta roja de Interpol por delitos contra la seguridad colectiva, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.

Prófugo de alto perfil de Operación Jericó

El hombre figuraba en la lista de los más buscados de Panamá y era uno de los 11 prófugos de la Operación Jericó. La Policía Nacional de Panamá ofrecía una recompensa de 5 mil dólares por información que condujera a su captura.

Además, tiene orden de captura internacional emitida por la Fiscalía Superior Metropolitana de Panamá por homicidio y feminicidio.

Tras su detención, Martínez Collins fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG) en Santo Domingo, donde fue entregado a oficiales panameños y trasladado a su país para enfrentar los cargos correspondientes.

FUENTE: EFE