¿Buscas empleo? Comisión de Economía y Finanzas abre convocatoria para asesor economista

El diputado Eduardo Gaitán, de la bancada Vamos, reveló que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional no cuenta actualmente con un economista como asesor. Ante esto, se abrió una convocatoria para que profesionales idóneos puedan integrarse y apoyar los trabajos de la comisión.

"La Comisión de Economía y Finanzas se compromete a publicar todas sus actas y discutir cada uno de los proyectos que llegan, porque a veces se congelaban algunos anteproyectos por venir de alguna bancada política. Hoy vamos a discutir ocho prohijamientos, vienen de bancadas diferentes y cada uno lo vamos a llevar a debate", afirmó Gaitán.

Compromiso por la Comisión de Economía y Finanzas

La Comisión de Economía y Finanzas de la @asambleapa no cuenta con un economista como asesor, reveló el diputado Eduardo Gaitán, quien señaló que existe una convocatoria abierta para que profesionales idóneos tengan la oportunidad de formar parte de la comisión. pic.twitter.com/HjvPmf0Fuu — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2025

El diputado enfatizó su objetivo de que este año sea fructífero y visible para la ciudadanía, mostrando que la Asamblea trabaja de manera efectiva: “Yo quiero que este año sea fructífero y de verdad el país vea que se trabajó en la Asamblea, que hicimos algo importante y sentamos una base”, expresó Gaitán.

Además, anunció medidas para mejorar la transparencia:

"Creo que la tardanza en la publicación de las actas es algo que debemos evitar a toda costa. Nos comprometemos a publicar el acta del día 24 horas antes, para que la ciudadanía sepa qué se va a discutir", indicó el diputado.

Con estas acciones, la comisión busca reforzar la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la discusión de proyectos económicos.