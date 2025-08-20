¿Buscas empleo? Comisión de Economía y Finanzas abre convocatoria para asesor economista

El diputado Eduardo Gaitán, de la bancada Vamos, reveló que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional no cuenta actualmente con un economista como asesor. Ante esto, se abrió una convocatoria para que profesionales idóneos puedan integrarse y apoyar los trabajos de la comisión.
"La Comisión de Economía y Finanzas se compromete a publicar todas sus actas y discutir cada uno de los proyectos que llegan, porque a veces se congelaban algunos anteproyectos por venir de alguna bancada política. Hoy vamos a discutir ocho prohijamientos, vienen de bancadas diferentes y cada uno lo vamos a llevar a debate", afirmó Gaitán.
Compromiso por la Comisión de Economía y Finanzas
El diputado enfatizó su objetivo de que este año sea fructífero y visible para la ciudadanía, mostrando que la Asamblea trabaja de manera efectiva: “Yo quiero que este año sea fructífero y de verdad el país vea que se trabajó en la Asamblea, que hicimos algo importante y sentamos una base”, expresó Gaitán.
Además, anunció medidas para mejorar la transparencia:
"Creo que la tardanza en la publicación de las actas es algo que debemos evitar a toda costa. Nos comprometemos a publicar el acta del día 24 horas antes, para que la ciudadanía sepa qué se va a discutir", indicó el diputado.
Con estas acciones, la comisión busca reforzar la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la discusión de proyectos económicos.