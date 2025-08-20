Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 10:02

IFARHU reemplaza auxilio y asistencia económica por Becas Socioeconómicas

Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la eliminación de los conceptos de auxilio económico y asistencia económica, que serán reemplazados por Becas Socioeconómicas, tanto nacionales como internacionales.

“Hemos eliminado los conceptos de auxilio económico y asistencia económica, y los hemos reemplazado por Becas Socioeconómicas, que estarán sujetas a la evaluación de una comisión encargada de determinar y recomendar a los beneficiarios”, explicó Carlos Godoy, director del IFARHU. “Hemos eliminado los conceptos de auxilio económico y asistencia económica, y los hemos reemplazado por Becas Socioeconómicas, que estarán sujetas a la evaluación de una comisión encargada de determinar y recomendar a los beneficiarios”, explicó Carlos Godoy, director del IFARHU.

PASE-U del IFARHU mantiene su relevancia en el presupuesto

Godoy destacó que el PASE-U representa más del 50% del presupuesto del IFARHU, con pagos que dependen de la matrícula, la asistencia y el promedio académico de los estudiantes.

“Es un programa con 15 años de funcionamiento, que involucra más de 200 millones de dólares anuales, y actualmente estamos evaluando su desempeño”, agregó el director. “Es un programa con 15 años de funcionamiento, que involucra más de 200 millones de dólares anuales, y actualmente estamos evaluando su desempeño”, agregó el director.

Con esta modificación, IFARHU busca unificar los apoyos económicos bajo un esquema más transparente y evaluado, priorizando la asignación de recursos a los estudiantes que cumplan con los criterios establecidos.

