Impacto 360 y FUNDADER firman convenio en Arraiján con Kiwanis

El Club Kiwanis Impacto 360 y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia ( FUNDADER ) , en alianza con el Distrito Kiwanis Panamá, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de impulsar programas educativos, sociales y comunitarios en beneficio de niños, jóvenes y familias de la provincia de Panamá Oeste.

El acto se realizó en la sede de FUNDADER, ubicada en la comunidad de El Tecal, distrito de Arraiján, consolidando así un esfuerzo conjunto orientado al desarrollo integral y al empoderamiento de las comunidades más vulnerables.

FUNDADER: compromiso con la niñez y la familia

image

"Seguimos reafirmando nuestro compromiso de trabajar en conjunto con instituciones que comparten nuestra visión de desarrollo integral y empoderamiento de la comunidad", destacó la Licda. Massiel Vallarino, Directora Ejecutiva de FUNDADER.

En la ceremonia participaron la Sra. Marilyn Vallarino, Gobernadora de la provincia de Panamá Oeste; la Licda. Michèle Sellhorn, Directora Organizacional de FUNDADER; y el Ing. Alfredo “Freddy” Álvarez, Gobernador del Distrito Kiwanis Panamá.

Niñez como eje transformador

image

Farid Batha Bhiku, Presidente del Club Kiwanis Impacto 360 y Director Distrital de Clubes Juveniles, reafirmó que uno de los pilares será el programa K-Kids, mediante el cual 25 niños de Arraiján serán formados como líderes comunitarios, con valores, estrategias de emprendimiento y herramientas para convertirse en profesionales integrales.

“Este proyecto se convierte en el proyecto insignia del Club Kiwanis Impacto 360. Venimos con más fuerza y con la meta de seguir trabajando por el bienestar de la niñez y la juventud de Arraiján”, aseguró.

Por su parte, el Gobernador del Distrito Kiwanis Panamá, Ing. Alfredo “Freddy” Álvarez, resaltó:

“Agradezco a cada padre de familia por ser parte y testigo de este proyecto con los niños de K-Kids. Tengo más de 18 años recorriendo todo el país, y estoy convencido de que la niñez y la juventud son la clave principal para transformar nuestra sociedad”.