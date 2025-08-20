UDELAS inaugura XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria en Panamá

Rectores de universidades públicas y privadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Uruguay participan en el XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria, organizado por la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) .

El evento, que se desarrollará durante cinco días en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), fue inaugurado por la rectora de la UDELAS y presidenta de la Unión Latinoamericana y Caribeña de Extensión Universitaria, Nicolasa Terreros Barrios.

Bajo el lema "La Extensión Universitaria como Función Articuladora de la Universidad con la Sociedad: Feminismo, Movimientos Sociales, Comunicación e Integración de las Funciones de la Universidad", el congreso busca convertirse en un espacio de intercambio de experiencias y saberes desde perspectivas críticas.

Rectora de UDELAS destaca desafíos éticos académicos

Terreros Barrios destacó que la extensión crítica debe asumir los “desafíos éticos y políticos para la transformación de un mundo cada vez más injusto, desigual y violento”, consolidándose como un proceso de “ecología de saberes” que articule a la academia con diversos actores sociales.

Asimismo, señaló que la extensión universitaria tiene un papel clave en la defensa y fortalecimiento de la universidad como elemento esencial para el bien común y en la construcción de sociedades más dignas y solidarias, combatiendo fenómenos como el racismo, el colonialismo y otras formas de dominación.

El congreso también contó con la participación de investigadores, docentes, estudiantes y autoridades, entre ellas el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, y el presidente del PARLATINO, Rolando González Patricio.