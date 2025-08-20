Tras cinco días de espera, paciente sufre amputación parcial en el Hospital de La Chorrera

Neftalí Figueroa, residente de San Carlos, relató cómo perdió parte de su pierna derecha tras pasar cinco días en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera y verse obligado a trasladarse voluntariamente a otro centro médico para recibir la atención adecuada.
Según Figueroa, al llegar alrededor de las 9:00 p.m., no fue ingresado a una sala de operaciones, sino que lo suturaron en un área con otros pacientes. Asegura que continuó sangrando y que sus quejas de dolor no fueron atendidas, mientras el ortopeda lo vio apenas tres o cuatro días después.
Paciente relata cómo fueron sus días en el Hospital Nicolás A. Solano
Tras su traslado al Hospital Aquilino Tejeira, el ortopeda descubrió que el vendaje tenía mal olor y signos de infección grave, lo que confirmó la gravedad de la negligencia.
Consecuencias y evaluación médica
Actualmente, Figueroa requiere una prótesis que tiene un costo de B/.6,000. Una psiquiatra lo ha estado apoyando, pero explicó que su condición actual le impide trabajar.
Su esposa, Itzel Sánchez, también denunció la falta de atención médica adecuada y expresó su preocupación por la forma en que su esposo fue tratado durante su estancia en el hospital.