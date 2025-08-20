Banco de Alimentos de Panamá abre sucursal en Divisa

El Banco de Alimentos de Panamá anunció la apertura de una nueva sucursal en Divisa, con el propósito de ampliar su capacidad de recolección y distribución de alimentos en beneficio de miles de familias en situación de vulnerabilidad.
Banco de Alimentos de Panamá firma convenio para fortalecer su labor social
Como parte de este esfuerzo, la organización firmó un convenio con socios y padrinos estratégicos, quienes se comprometieron a reforzar el trabajo de acopio, clasificación y entrega de alimentos en distintas comunidades del país.
El Banco de Alimentos destacó que esta alianza busca fortalecer la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos, garantizando que más productos lleguen a quienes realmente lo necesitan, especialmente en regiones del interior del país.
Con la apertura de la sucursal en Divisa, se espera agilizar la logística de distribución y ampliar el alcance de los programas sociales que impulsa la institución, sumando esfuerzos de empresas privadas, voluntarios y aliados comunitarios.