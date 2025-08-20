Familiares buscan a Anthony Chami, joven desaparecido en La Chorrera.

Familiares de Anthony Chami, de 19 años, mantienen la búsqueda del joven , quien desapareció el domingo 17 de agosto tras salir de su residencia en el sector El Progreso 4, en La Chorrera. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de su paradero.

Según declaraciones de la familia, Anthony fue interceptado por varios sujetos, golpeado y posteriormente subido a un vehículo. En varias ocasiones, el joven había recibido mensajes con amenazas.

Su madre, Vicky Carreón, indicó que su hijo desapareció aproximadamente a las 7:45 p.m., y pidió a la ciudadanía que, de tener información sobre su ubicación, se contacten con la familia.

El caso ya fue reportado a las autoridades, y cualquier información relevante puede ser comunicada a los números: 6309-7024 y 6644-8264.