La Chorrera Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 13:01

Familiares buscan a Anthony Chami, joven desaparecido en La Chorrera

La madre del joven pidió a la ciudadanía que, de tener información sobre su ubicación, se contacten con la familia y las autoridades.

Familiares buscan a Anthony Chami

Familiares buscan a Anthony Chami, joven desaparecido en La Chorrera.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Familiares de Anthony Chami, de 19 años, mantienen la búsqueda del joven, quien desapareció el domingo 17 de agosto tras salir de su residencia en el sector El Progreso 4, en La Chorrera. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de su paradero.

Según declaraciones de la familia, Anthony fue interceptado por varios sujetos, golpeado y posteriormente subido a un vehículo. En varias ocasiones, el joven había recibido mensajes con amenazas.

Su madre, Vicky Carreón, indicó que su hijo desapareció aproximadamente a las 7:45 p.m., y pidió a la ciudadanía que, de tener información sobre su ubicación, se contacten con la familia.

El caso ya fue reportado a las autoridades, y cualquier información relevante puede ser comunicada a los números: 6309-7024 y 6644-8264.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958220732011295019&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

UDELAS inaugura XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria en Panamá

Ministra de Trabajo reacciona a declaraciones de extrabajadores bananeros sobre Chiquita Panamá

¡Alerta en Chepo! Director del IDAAN advierte sobre fallas en potabilizadora

Recomendadas

Más Noticias