Familia denuncia muerte de joven embarazada y sus gemelos por presunta mala praxis

Una familia panameña denunció el fallecimiento de una joven de 29 años y sus dos bebés por una presunta mala praxis médica ocurrida entre los hospitales Nicolás A. Solano en La Chorrera y Santo Tomás en la ciudad de Panamá.
Familia denuncia muerte de joven embarazada y sus dos bebés
Según los familiares, Laritza Jiménez, tenía siete meses de embarazo y acudió el pasado domingo al Hospital Nicolás A. Solano para dar a luz. Afirman que no recibió la atención necesaria y que posteriormente fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Santo Tomás.
Pese a los esfuerzos médicos, la joven y sus dos hijos fallecieron.
La familia exige una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades de salud no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.