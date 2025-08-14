Panamá Oeste Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 09:19

Familia denuncia muerte de joven embarazada y sus gemelos por presunta mala praxis

La madre de la joven asegura que su hija le dijo que como eran gemelos debía ser cesaría pero en el hospital la hicieron dar a luz a pesar de sus complicaciones

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una familia panameña denunció el fallecimiento de una joven de 29 años y sus dos bebés por una presunta mala praxis médica ocurrida entre los hospitales Nicolás A. Solano en La Chorrera y Santo Tomás en la ciudad de Panamá.

Según los familiares, Laritza Jiménez, tenía siete meses de embarazo y acudió el pasado domingo al Hospital Nicolás A. Solano para dar a luz. Afirman que no recibió la atención necesaria y que posteriormente fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Santo Tomás.

Pese a los esfuerzos médicos, la joven y sus dos hijos fallecieron.

La familia exige una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades de salud no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

