Familia denuncia muerte de joven embarazada y sus gemelos por presunta mala praxis

Una familia panameña denunció el fallecimiento de una joven de 29 años y sus dos bebés por una presunta mala praxis médica ocurrida entre los hospitales Nicolás A. Solano en La Chorrera y Santo Tomás en la ciudad de Panamá.

Familia denuncia muerte de joven embarazada y sus dos bebés

Una familia denuncia el fallecimiento de una joven de 29 años y sus dos bebés, por supuesta mala praxis médica.



Detallan que tenía siete meses de embarazo y llegó al Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera el pasado domingo para dar a luz, sin embargo, no se les brindó la… pic.twitter.com/0adCiUXZc8 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2025

Según los familiares, Laritza Jiménez, tenía siete meses de embarazo y acudió el pasado domingo al Hospital Nicolás A. Solano para dar a luz. Afirman que no recibió la atención necesaria y que posteriormente fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Santo Tomás.

Pese a los esfuerzos médicos, la joven y sus dos hijos fallecieron.

La familia exige una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades de salud no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.