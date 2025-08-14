Sur de Europa bajo fuego: la ola de calor aviva incendios en cuatro países

El sur de Europa siguió sin respiro el jueves frente a los incendios que azotan en plena ola de calor a Portugal, Grecia, Italia y especialmente España, donde se registró una tercera muerte.

"Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida en [la provincia de] León", en el noroeste, lamentó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al día siguiente de que Madrid solicitó ayuda a la Unión Europea para combatir los incendios.

El hombre fallecido tenía 36 años y murió como resultado de las quemaduras sufridas cuando acompañaba a otro voluntario de 35 años, que murió el martes.

El tercer fallecido es un hombre rumano empleado en una hípica al norte de Madrid. Además, hay miles de personas desalojadas de sus casas por la amenaza del fuego.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó, en la televisión pública TVE, que hay 11 incendios en nivel 2 en España (sobre un total de 4 niveles), y que son los más preocupantes.

Algunos podrían ser intencionados o provocados por negligencias, y, con las nuevas detenciones anunciadas por la Guardia Civil este jueves, hay ya más de 30 detenidos por este asunto desde inicios de verano.

En unos pocos días, han ardido en España más de 70,000 hectáreas, según la suma de datos del EFFIS y las autoridades regionales, una cifra superior a las 42,000 que ardieron en todo 2024, según EFFIS.

De acuerdo a este organismo europeo, en lo que se lleva de 2025, han ardido 157.000 hectáreas, lejos aún de las 307,000 que ardieron en 2022, el peor año en décadas.

Antonio Jordán Lopez, especialista en incendios de la Universidad de Sevilla, explicó que el tipo de incendio que sufre España ahora es sexta generación, "tan intenso, rápido e impredecible que parece tener vida propia, capaz de modificar el clima a su alrededor y saltar kilómetros en un momento".

Los dos aviones contra incendios solicitados el miércoles por la noche por España a la Unión Europea llegaron ya, prestados por Francia.

