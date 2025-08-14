Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 17:14

Billeteros de la Lotería Nacional citados por presunta venta casada y sobreprecio de chances

Billeteros de la Lotería Nacional de Panamá citados por ventas casadas o con sobreprecio comparecieron ante la institución.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 14 de agosto, billeteros de la Lotería Nacional de Panamá citados por ventas casadas o sobreprecio comparecieron ante la institución. De reincidir, podrían enfrentar la suspensión de su libreta.

