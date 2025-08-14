Billeteros de la Lotería Nacional citados por presunta venta casada y sobreprecio de chances.

Este jueves 14 de agosto, billeteros de la Lotería Nacional de Panamá citados por ventas casadas o sobreprecio comparecieron ante la institución. De reincidir, podrían enfrentar la suspensión de su libreta.
Billeteros citados por ventas casadas o con sobreprecio, fueron comparecieron ante la @lnbpma, la institución no descarta la suspensión de la libreta en caso de reincidencia. pic.twitter.com/7BjGOTWVNd— Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2025