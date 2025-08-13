Donald Trump urge reunirse con Vladimir Putin y Volodímir Zelenskiy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, tras la cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, prevista para este viernes en una base militar en Alaska, buscará realizar una segunda reunión que incluya al presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, siempre que el primer encuentro sea productivo.
En una rueda de prensa, Trump señaló que la primera reunión "prepara el terreno" y afirmó: “Si sale bien, tendremos rápidamente una segunda, entre Putin, Zelenskiy y yo, si quieren que esté presente”.
Donald Trump buscará reunión trilateral con Putin y Zelenski
No obstante, también advirtió que podría cancelar este segundo encuentro si no obtiene las respuestas necesarias del líder ruso Trump aprovechó para emitir una advertencia a Rusia: si no accede a poner fin a la guerra contra Ucrania, enfrentará “consecuencias muy graves”.
El primer encuentro con Putin será este viernes en la base Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska. La convocatoria de una cumbre trilateral (Trump-Putin-Zelenskiy) surge tras una llamada virtual entre Trump, Zelenskiy y líderes europeos, quienes insistieron en que Ucrania debe estar presente en cualquier negociación sobre su futuro
FUENTE: AFP