Hallan sin vida a bombero desaparecido en Panamá Oeste; su auto fue incendiado

Las autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida localizado en el sector de Zanguenga, en Panamá Oeste, corresponde a un miembro del Cuerpo de Bomberos de Panamá que se encontraba desaparecido .

Miembro del Cuerpo de Bomberos fue reportado como desaparecido tras salir a trabajar

De acuerdo con los reportes, el hombre había salido a trabajar mediante una plataforma de transporte, sin embargo, no regresó a su residencia y posteriormente su vehículo fue hallado incendiado.

El caso se mantiene bajo investigación por parte del Ministerio Público y las autoridades competentes, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.