Presupuesto 2026 de la ACP presentado ante la Asamblea Nacional

El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), José Ramón Icaza, presentó este miércoles 20 de agosto ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto de la vía interoceánica para el año fiscal 2026.
Presupuesto del canal 2026: Inversiones y sostenibilidad hídrica
La ACP explicó que el presupuesto 2026 está enfocado en inversiones estratégicas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la vía interoceánica. Entre las prioridades se destacan:
- Proyecto del lago de río Indio como fuente de agua multipropósito.
- Diversificación de negocios: gasoducto, terminales portuarias y corredor logístico.
- Formación y bienestar del recurso humano.
- Inversiones en las cuencas tradicional y Occidental.