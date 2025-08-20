Presupuesto 2026 de la ACP presentado ante la Asamblea Nacional

Presupuesto 2026 de la ACP presentado por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Por Ana Canto El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), José Ramón Icaza, presentó este miércoles 20 de agosto ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto de la vía interoceánica para el año fiscal 2026.

El Consejo de Gabinete aprobó el martes 19 de agosto el proyecto de ley N.° 28-25, que establece un presupuesto de B/. 5,207.2 millones para la ACP, correspondiente a la vigencia del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

