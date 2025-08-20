Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 17:53

Presupuesto 2026 de la ACP presentado ante la Asamblea Nacional

El Presupuesto 2026 para la ACP establece un monto de B/. 5,207.2 millones, correspondientes a la vigencia de octubre de 2025 a septiembre de 2026.

Presupuesto 2026 de la ACP presentado por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), José Ramón Icaza, presentó este miércoles 20 de agosto ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto de la vía interoceánica para el año fiscal 2026.

El Consejo de Gabinete aprobó el martes 19 de agosto el proyecto de ley N.° 28-25, que establece un presupuesto de B/. 5,207.2 millones para la ACP, correspondiente a la vigencia del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

Presupuesto del canal 2026: Inversiones y sostenibilidad hídrica

La ACP explicó que el presupuesto 2026 está enfocado en inversiones estratégicas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la vía interoceánica. Entre las prioridades se destacan:

  • Proyecto del lago de río Indio como fuente de agua multipropósito.
  • Diversificación de negocios: gasoducto, terminales portuarias y corredor logístico.
  • Formación y bienestar del recurso humano.
  • Inversiones en las cuencas tradicional y Occidental.
