Gobierno aprueba millonario presupuesto del Canal y declara lago de río Indio de interés público

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley N.° 28-25, que establece el presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2026, por un monto de B/.5,207.2 millones. Esta vigencia correrá del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

De ese total, se prevé un aporte directo al Tesoro Nacional de B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento de B/.404.3 millones (14.5%) frente al presupuesto del año fiscal 2025. Adicionalmente, se estiman pagos a otras entidades estatales por B/.291.1 millones en impuestos y aportes a la seguridad social.

Inversiones y sostenibilidad hídrica

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) explicó que el presupuesto 2026 está enfocado en inversiones estratégicas para asegurar la sostenibilidad de la vía interoceánica a largo plazo. Entre las prioridades se destacan:

Proyecto del lago de río Indio como fuente de agua multipropósito.

Diversificación de negocios: gasoducto, terminales portuarias y corredor logístico.

Formación y bienestar del recurso humano.

Inversiones en las cuencas tradicional y Occidental.

Lago de río Indio: proyecto de interés público

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958126068155527585&partner=&hide_thread=false El Consejo de Gabinete aprobó ayer el Presupuesto del @canaldepanama para la vigencia fiscal 2026, que asciende a 5,207.2 millones de dólares. pic.twitter.com/GT1awhB5Hw — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2025

El Consejo de Gabinete también aprobó la Resolución N.° 91-25, que declara de interés público el proyecto del lago de río Indio, a cargo de la ACP.

La decisión responde a las inquietudes de comunidades locales por posibles riesgos de especulación con tierras. Para proteger sus derechos, el Gobierno adoptó dos medidas:

Definición del polígono de influencia, que delimita legalmente las tierras y comunidades vinculadas al proyecto.

Declaratoria de interés público, que obliga a todas las instituciones del Estado a coordinar acciones y agilizar respuestas a las necesidades de la población.

Dentro de esta área, cualquier venta de terrenos, construcción, préstamos, cambio de uso de suelo o actividad económica requerirá la no objeción de la ACP.

Garantía de agua y desarrollo a futuro

image

El lago de río Indio tendrá un rol estratégico: garantizar el abastecimiento de agua potable para más del 50% de la población panameña, apoyar las actividades productivas de la región y asegurar la operación del Canal durante los próximos 50 años.

Tras la aprobación en Gabinete, el proyecto de presupuesto del Canal será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la Ley Orgánica de la ACP.