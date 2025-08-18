IMA anuncia agroferias del miércoles y jueves de esta semana: conozca los lugares

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este martes 19 de agosto una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste
Agroferias del IMA para el 19 de agosto
Veraguas
- Junta Comunal de El Prado, distrito de Las Palmas
- Junta Comunal de El Pedregoso, distrito de Calobre.
Chiriquí
- Cancha Comunal de El Paraíso, distrito de Boqueron
- Cancha Comunal de San Félix, corregimiento de San Félix.
Panamá Oeste
- Cuadro deportivo de la 13 de febrero, corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.
Los Santos
- Parque de La Palma, distrito de Las Tablas
Panamá
- Cancha deportiva de Los Andes N°1, diagonal al colegio León Antonio Soto, corregimiento Amelia Denis De Icaza, distrito de San Miguelito
Panamá Este
- Comunidad de Piriati, corregimiento de Torti, distrito de Chepo
Colón
- Corregimiento de San Juan, comunidad de Gatuncillo Norte, diagonal al Jardin Jackelí, distrito de Colón.
Coclé
- Casa Comunal Molejón, corregimiento de Llano Norte, distrito de La Pintada.
Herrera
- Cancha municipal de Parita cabecera, distrito de Parita.
Darién
- Casa Comunal de Nuevo Progreso, corregimiento de Yaviza distrito de Pinogana.