Mercado Municipal de Alcalde Díaz estará cerrado este lunes por limpieza.

El Mercado Municipal de Alcalde Díaz, en la comunidad de La Cabima, permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto debido a una jornada de limpieza y fumigación.
Jornada de limpieza y fumigación profunda en el Mercado de Alcalde Díaz. Te esperamos el martes nuevamente, ven por tus productos frescos y a buen precio. pic.twitter.com/pcWDudywVg— Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) August 17, 2025