Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2025 - 13:46

Mercado Municipal de Alcalde Díaz estará cerrado este lunes por limpieza

El Mercado Municipal de Alcalde Díaz, en la comunidad de La Cabima, permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto.

Mercado Municipal de Alcalde Díaz estará cerrado este lunes por limpieza.

Mercado Municipal de Alcalde Díaz estará cerrado este lunes por limpieza.

Alcaldía de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El Mercado Municipal de Alcalde Díaz, en la comunidad de La Cabima, permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto debido a una jornada de limpieza y fumigación.

La Alcaldía de Panamá informó que las actividades se retomarán el martes 19 de agosto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1957133595975225812&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cómo participar en la Lotería Fiscal de Panamá: Guía completa para todos los participantes

Este miércoles se presentará el Presupuesto General 2026 ante la Comisión de Presupuesto

Realizan el esperado desfile en honor a los 506 años de Panamá La Vieja

Recomendadas

Más Noticias