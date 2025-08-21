Ciudadanos de Colón protestan en la Asamblea Nacional por oportunidades de empleo

Este jueves 21 de agosto, ciudadanos de la provincia de Colón realizaron una manifestación frente a la Asamblea Nacional, solicitando el apoyo del Gobierno Nacional para la apertura de oportunidades laborales en la región.

Durante la protesta, los ánimos se caldearon cuando el grupo fue atendido por el equipo de seguridad de la Asamblea; sin embargo, posteriormente fueron trasladados a un recinto donde el equipo de Atención Ciudadana los recibió, con el objetivo de reunirse con los diputados de Colón para desarrollar políticas públicas que generen empleabilidad en la Costa Atlántica.

"Nosotros queremos que el presidente de la República entienda que no estamos pidiendo nada del Estado. Nosotros queremos que las empresas privadas en Colón tengan ese compromiso con la provincia y que nos generen los empleos que nosotros necesitamos (...) Nosotros queremos trabajo", destacó Luis Ladeus, dirigente colonense.

Los ciudadanos exigen que los recursos generados en Colón se queden en la provincia, con el objetivo de mejorar la estabilidad laboral de sus habitantes.