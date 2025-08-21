Enorme roca impacta viviendas en San Miguelito mientras familias dormían

La madrugada de este jueves, una familia del Sector 4 de El Futuro, en el corregimiento Arnulfo Arias de San Miguelito, vivió momentos de terror cuando una enorme roca cayó sobre su vivienda, destruyendo la cocina y parte del baño.

Enorme roca cae sobre viviendas en San Miguelito y provoca pánico en familias

Una familia se llevó tremendo susto esta madrugada, luego de que una enorme roca destruyera parte de la cocina y baño de su residencia, en el Sector 4 de El Futuro, en el corregimiento Arnulfo Arias de San Miguelito.

El hecho, provocado por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, afectó al menos a dos residencias.

"Fue un tremendísimo susto, nosotros pensábamos que era un temblor, pero fue el porrazo en la pared. Cuando nos asomamos vimos la roca que venía golpeando, gracias a Dios estamos bien", relató una de las afectadas, quien junto a su familia se encontraba durmiendo al momento del impacto.

A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas heridas. Las autoridades locales evalúan la zona ante el riesgo de nuevos deslizamientos.