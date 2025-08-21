Fuertes lluvias afectan 40 viviendas en Chiriquí y dejan más de 250 personas damnificadas

Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Chiriquí dejaron importantes afectaciones en las comunidades de Jacú (Bugaba) y Divalá (Alanje), donde varias familias reportaron daños en sus viviendas y pertenencias.
Fuertes lluvias provocan daños en viviendas
El Sistema Nacional de Protección Civil (SPI) informó que unas 40 viviendas sufrieron distintos niveles de daño. Como resultado, 257 personas resultaron damnificadas, incluyendo cuatro ciudadanos con discapacidad que requieren atención especial.