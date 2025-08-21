Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 07:48

Clima en Panamá hoy: Onda tropical 24 traerá más lluvias y tormentas, no se descartan inundaciones

SINAPROC mantiene aviso de vigilancia hasta el 23 de agosto por el paso de las ondas tropicales 24 y 25. Evite zonas de riesgo, por lluvias.

Onda tropical 24 traerá más lluvias 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Durante la madrugada de este jueves se registraron lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, condiciones que, según los pronósticos, continuarán afectando a todas las provincias y comarcas en el Caribe y a gran parte del Pacífico panameño, debido a la incursión de la onda tropical número 24.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 23 de agosto de 2025, ante los posibles efectos del paso de las ondas tropicales 24 y 25 por territorio nacional.

Onda tropical 24 traerá más lluvias y tormentas

Las provincias, comarcas y regiones marítimas bajo vigilancia son:

  • Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Los Santos, Herrera, Darién, Colón y Bocas del Toro
  • Comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala
  • Regiones marítimas del país

El SINAPROC recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar áreas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos, y atender las indicaciones de las autoridades locales para reducir riesgos.

