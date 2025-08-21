Clima en Panamá hoy: Onda tropical 24 traerá más lluvias y tormentas, no se descartan inundaciones

Durante la madrugada de este jueves se registraron lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, condiciones que, según los pronósticos, continuarán afectando a todas las provincias y comarcas en el Caribe y a gran parte del Pacífico panameño, debido a la incursión de la onda tropical número 24.
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 23 de agosto de 2025, ante los posibles efectos del paso de las ondas tropicales 24 y 25 por territorio nacional.
Onda tropical 24 traerá más lluvias y tormentas
Las provincias, comarcas y regiones marítimas bajo vigilancia son:
- Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Los Santos, Herrera, Darién, Colón y Bocas del Toro
- Comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala
- Regiones marítimas del país
El SINAPROC recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar áreas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos, y atender las indicaciones de las autoridades locales para reducir riesgos.