Clima en Panamá hoy: Onda tropical 24 traerá más lluvias y tormentas, no se descartan inundaciones

Durante la madrugada de este jueves se registraron lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, condiciones que, según los pronósticos, continuarán afectando a todas las provincias y comarcas en el Caribe y a gran parte del Pacífico panameño, debido a la incursión de la onda tropical número 24 .

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 23 de agosto de 2025, ante los posibles efectos del paso de las ondas tropicales 24 y 25 por territorio nacional.

Onda tropical 24 traerá más lluvias y tormentas

Durante la madrugada se han registrado lluvias con descargas eléctricas y ráfagas de vientos, y se espera que estas condiciones continúen sobre todas las provincias y comarcas en el Caribe, y gran parte del Pacífico panameño, debido a la incursión de la onda tropical 24. — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

Las provincias, comarcas y regiones marítimas bajo vigilancia son:

Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Los Santos, Herrera, Darién, Colón y Bocas del Toro

Comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala

Regiones marítimas del país

El SINAPROC recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar áreas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos, y atender las indicaciones de las autoridades locales para reducir riesgos.