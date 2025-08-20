Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 08:55

Ondas tropicales 24 y 25: SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

Lluvias y tormentas afectan varias provincias y comarcas de Panamá hasta el 23 de agosto 2025. SINAPROC emite aviso de vigilancia nacional.

SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 23 de agosto de 2025, debido a los posibles efectos del paso de las ondas tropicales 24 y 25 por territorio panameño.

Áreas bajo aviso de prevención según SINAPROC

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958162022874436018&partner=&hide_thread=false

Las provincias, comarcas y regiones marítimas bajo vigilancia son:

  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Los Santos
  • Herrera
  • Darién
  • Colón
  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Comarca Emberá
  • Comarca Guna Yala
  • Regiones marítimas del país

El SINAPROC recomienda a la población mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante posibles inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos.

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC emite recomendaciones ante incremento de lluvias en el país

SINAPROC reporta lluvias y ráfagas de viento en la región metropolitana y Arraiján

Fuertes lluvias y vientos causan daños en varias provincias de Panamá

Recomendadas

Más Noticias