Ondas tropicales 24 y 25: SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 23 de agosto de 2025, debido a los posibles efectos del paso de las ondas tropicales 24 y 25 por territorio panameño.
Áreas bajo aviso de prevención según SINAPROC
Las provincias, comarcas y regiones marítimas bajo vigilancia son:
- Chiriquí
- Veraguas
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
- Los Santos
- Herrera
- Darién
- Colón
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe Buglé
- Comarca Emberá
- Comarca Guna Yala
- Regiones marítimas del país
El SINAPROC recomienda a la población mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante posibles inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos.