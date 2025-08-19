Desastre natural en Pakistán: aludes y lluvias torrenciales causan cientos de muertes

Un total de 393 personas han muerto en Pakistán a causa de las lluvias torrenciales del monzón, anunciaron este martes las autoridades.

La autoridad nacional de gestión de catástrofes (NDMA) detalló que de ese total, 356 fallecimientos se produjeron en la provincia montañosa de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste, cerca de Afganistán.

La agencia puntualizó que, en total, 706 paquistaníes murieron desde el 26 de junio por los monzones, cuya temporada se extiende hasta mediados de septiembre.

Mientras tanto continúan las operaciones para tratar de encontrar los cadáveres sepultados bajo el barro y los escombros.

Gul Hazir, un habitante del pueblo de Bar Dalori, contó a AFP que el agua de lluvia vino por dos lados y rodeó el pueblo.

"Fue como en las películas apocalípticas, sigo sin creer lo que he visto", dijo este hombre. "Ni siquiera fue el agua lo que nos golpeó primero, sino rocas y piedras, que cayeron masivamente sobre nuestras casas", añadió.

FUENTE: AFP