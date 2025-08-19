Panamá Internacionales -  19 de agosto de 2025 - 14:02

Venezuela suspende uso de drones ante presión de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela prohibió temporalmente el uso de drones y desplegó 4.5 millones de milicianos, en medio de tensiones con EE. UU.

El Gobierno de Venezuela anunció la suspensión y prohibición, por 30 días prorrogables, de la compra, venta, fabricación, importación, distribución, capacitación y operaciones de vuelo de aeronaves pilotadas a distancia (RPA, drones), así como de sus partes y componentes.

La medida, publicada en Gaceta Oficial el 18 de agosto, también aplica para aeronaves no tripuladas y aeromodelos. El Ministerio de Transporte informó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será el encargado de hacer cumplir la resolución.

Gobierno de Venezuela desplegó 4.5 millones de milicianos

El anuncio se produce en paralelo con el despliegue de 4.5 millones de milicianos ordenado por el presidente Nicolás Maduro, como parte de lo que denominó un “plan de paz”. El mandatario aseguró que la medida busca fortalecer la capacidad operativa de la Milicia Nacional Bolivariana en todo el territorio.

El despliegue ocurre tras el aumento por parte de Estados Unidos de la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, pasando de 15 a 50 millones de dólares. Washington también ha reforzado su presencia en la región con unos 4,000 efectivos, principalmente infantes de Marina, además de aviones, barcos y lanzamisiles.

En respuesta, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela mantiene a sus fuerzas desplegadas en aguas nacionales ante los movimientos militares estadounidenses.

