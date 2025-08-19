Estados Unidos entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr

El Registro Nacional de Detenciones informó que Estados Unidos entregó a México al boxeador Julio César Chávez Jr, detenido previamente en Los Ángeles por acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
El deportado, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado el mediodía del lunes en el cruce fronterizo de Sonora y trasladado a un penal del mismo estado, según detalló el registro.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el pugilista “fue deportado” y que en México existía una orden de aprehensión en su contra”.
Este traslado se da en el marco de los procedimientos legales internacionales entre ambos países y ahora continuará su proceso judicial en territorio mexicano.
FUENTE: AFP