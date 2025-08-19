Estados Unidos entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr

El Registro Nacional de Detenciones informó que Estados Unidos entregó a México al boxeador Julio César Chávez Jr, detenido previamente en Los Ángeles por acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

Julio César Chávez Jr fue entregado por Estados Unidos a México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957835389202493546&partner=&hide_thread=false Estados Unidos entregó a México al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr, detenido en Los Ángeles y acusado de vínculos con el narcotráfico, informó este martes el Registro Nacional de Detenciones.



El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue… pic.twitter.com/ksjQFCX3S9 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2025

El deportado, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado el mediodía del lunes en el cruce fronterizo de Sonora y trasladado a un penal del mismo estado, según detalló el registro.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el pugilista “fue deportado” y que en México existía una orden de aprehensión en su contra”.

Este traslado se da en el marco de los procedimientos legales internacionales entre ambos países y ahora continuará su proceso judicial en territorio mexicano.

FUENTE: AFP