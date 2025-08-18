Cofundador del cartel de Sinaloa se declarará culpable en Estados Unidos

El cofundador del cartel de Sinaloa , Ismael “Mayo” Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para el 25 de agosto de 2025 en Nueva York, lo que le permitirá evitar un juicio, según documentos judiciales.

El juez Brian Cogan, instructor de la causa, indicó que la vista preliminar se convertirá en una audiencia de cambio de declaración, tras un acuerdo con la fiscalía que decidió no solicitar la pena capital.

Cofundador del cartel de Sinaloa, planea declararse culpable en Nueva York

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957470726333890933&partner=&hide_thread=false El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para el próximo 25 de agosto en Nueva York, lo que le evitará ir a juicio, según documentos judiciales.



"La vista preliminar del 25 de… pic.twitter.com/7GU6lUMEpA — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2025

Zambada, de 77 años, había declarado previamente no culpable de 17 cargos, incluyendo asesinato, tráfico de armas y drogas, especialmente fentanilo, un potente narcótico 50 veces más fuerte que la cocaína, responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El narcotraficante fue detenido el 25 de julio de 2024, al llegar en un pequeño avión acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Este acuerdo podría resultar en una condena más leve que la de “El Chapo”, quien cumple cadena perpetua, y abre la posibilidad de que Zambada colabore con la fiscalía estadounidense.

FUENTE: AFP