Dubái Internacionales -  18 de agosto de 2025 - 09:14

Policía de Dubái recupera diamante rosa de $25 millones y captura a tres ladrones en 8 horas

La policía de Dubái arrestó a tres hombres en 8 horas y recuperó un diamante rosa valorado en $25 millones, robado a un comerciante europeo.

Policía de Dubái recupera diamante rosa

Policía de Dubái recupera diamante rosa

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La policía de Dubái informó este lunes que logró frustrar el robo de un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares, arrestando a tres sospechosos en menos de ocho horas tras el delito.

Según el reporte oficial difundido por la agencia WAM, la joya había sido trasladada desde Europa por un comerciante de diamantes que fue engañado por una banda criminal. Los delincuentes lo citaron en una mansión con la excusa de presentarle a un supuesto comprador millonario, pero allí consumaron el robo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957444875139621037&partner=&hide_thread=false

La operación policial permitió ubicar y detener a tres individuos de origen asiático —cuyo país de procedencia no fue revelado— gracias al trabajo coordinado de equipos especializados, el uso de tecnologías de inteligencia artificial y un despliegue rápido de vigilancia en terreno.

Un video difundido por la oficina de medios de Dubái mostró a los tres hombres tras su captura, con sus rostros difuminados.

Dubái, centro mundial de diamantes

El emirato se ha consolidado como un importante centro global de comercio de diamantes, caracterizado por estrictos controles y un sistema de seguridad de alta tecnología. Las autoridades destacaron que el caso reafirma la capacidad de Dubái para garantizar la estabilidad y protección en el sector de joyas y piedras preciosas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional recaptura en Chiriquí a dos evadidos de la cárcel

Policía de Tránsito sancionan a taxista por conducir sobre la acera

Bolivia elige cambio: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga van a segunda vuelta presidencial

Recomendadas

Más Noticias