Tenga cuidado: Delincuentes hackean WhatsApp de un hombre para estafar a su madre

Delincuentes se hacen pasar por hijo para estafar a madre vía WhatsApp

La Policía Nacional aprehendió a delincuentes que se hicieron pasar por el hijo de una mujer, tras hackear su número de WhatsApp y solicitarle dinero. La víctima realizó una transferencia antes de percatarse del fraude.

El afectado, al notar la estafa, comenzó a interactuar con los delincuentes y los citó para una supuesta entrega de dinero en efectivo, alertando de inmediato a las autoridades.

Madre víctima de estafa: delincuentes se hacen pasar por su hijo en WhatsApp

image

Agentes policiales acudieron al lugar en la Avenida 12 de Octubre, donde se produjo la captura de los responsables, quienes enfrentan cargos por estafa y suplantación de identidad.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar siempre las solicitudes de dinero por redes sociales y aplicaciones de mensajería y reportar cualquier situación sospechosa a la policía.