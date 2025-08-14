Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 09:32

Tenga cuidado: Delincuentes hackean WhatsApp de un hombre para estafar a su madre

La policía aprehendió a delincuentes que se hicieron pasar por el hijo de una víctima vía WhatsApp, para solicitar $11 mil dólares.

Delincuentes se hacen pasar por hijo para estafar a madre vía WhatsApp

Delincuentes se hacen pasar por hijo para estafar a madre vía WhatsApp

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional aprehendió a delincuentes que se hicieron pasar por el hijo de una mujer, tras hackear su número de WhatsApp y solicitarle dinero. La víctima realizó una transferencia antes de percatarse del fraude.

El afectado, al notar la estafa, comenzó a interactuar con los delincuentes y los citó para una supuesta entrega de dinero en efectivo, alertando de inmediato a las autoridades.

Madre víctima de estafa: delincuentes se hacen pasar por su hijo en WhatsApp

image

Agentes policiales acudieron al lugar en la Avenida 12 de Octubre, donde se produjo la captura de los responsables, quienes enfrentan cargos por estafa y suplantación de identidad.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar siempre las solicitudes de dinero por redes sociales y aplicaciones de mensajería y reportar cualquier situación sospechosa a la policía.

En esta nota:
Seguir leyendo

Trágica muerte de joven embarazada: MINSA aclara manejo clínico en el Hospital Nicolás Solano

¡Tome nota! Anuncian feria de carnet blanco y verde en Panamá Norte a precios accesibles

Desprendimientos de techo y caída de árboles afectan casas en Carrizal, Veraguas

Recomendadas

Más Noticias