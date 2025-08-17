Una Bolivia en crisis vota para cambiar de rumbo tras 20 años de socialismo

Los bolivianos, votan este domingo 17 de agosto en elecciones generales, con la derecha como favorita para poner fin a dos décadas de gobiernos de izquierda que inició Evo Morales.

Un país desabastecido de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años, va a las urnas dispuesto a castigar al Movimiento Al Socialismo (MAS), que ha gobernado desde 2006, primero con Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios.

"Quiero un cambio. Creo que la izquierda nos ha hecho mucho daño (...) No hay trabajo, no hay gasolina, el mercado está recaro. Hay familias que la están pasando muy mal", señaló a la AFP Miriam Escobar, de 60 años, quien fue la primera en emitir el voto en un colegio del sur de La Paz.

En la fría mañana de invierno en la capital no se registraban largas filas en los centros de votación. Al inicio de la jornada, era notoria la ausencia de votantes jóvenes.

El millonario empresario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (65) parten con holgada ventaja entre los ocho aspirantes a suceder a Arce.

Prácticamente empatados en las encuestas, ambos disputarían una segunda vuelta el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas. El oficialista Eduardo del Castillo y el izquierdista y jefe del Senado, Andrónico Rodríguez, marchan rezagados.

"Hoy es un día muy importante para los bolivianos porque a través del voto podremos salir de esta crisis económica de manera pacífica, de manera democrática", dijo Doria Medina a la prensa tras votar en un colegio de La Paz.

Las urnas abrieron a las 08H00 locales (12H00 GMT) y se cerrarán a las 16H00 (20H00 GMT).

Más de 7,9 millones de bolivianos están llamados a elegir entre ocho candidatos presidenciales y a renovar el Congreso de 166 miembros. El voto es obligatorio.

FUENTE: AFP