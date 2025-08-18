Donald Trump afirma que Putin aceptó "garantías de seguridad" para Ucrania

El expresidente Donald Trump afirmó este lunes en la Casa Blanca que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó durante la cumbre en Alaska de la semana pasada permitir garantías de seguridad para Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz.
De acuerdo con el enviado estadounidense Steve Witkoff, Putin consintió —por primera vez— en que EE.UU. y sus aliados europeos ofrezcan a Ucrania una protección similar al Artículo 5 de la OTAN, lo cual representa un cambio notable en su postura.
Donald Trump aseguró que en su reunión en Alaska, Putin accedió a garantías
El propio Trump enfatizó que serán las naciones europeas quienes asumirán buena parte de la responsabilidad en estas garantías, mientras EE.UU. los respaldará.
Reacciones y contexto
- Zelenski expresó su agradecimiento por la señal de respaldo en materia de seguridad, aunque enfatizó que aún faltan detalles concretos sobre cómo se implementarán esas garantías.
- Líderes europeos, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyan la idea de una "coalición de países dispuestos" para respaldar dichas garantías.
- Marco Rubio advirtió que una promesa formal de seguridad estadounidense sería una decisión de gran magnitud, aún en discusión
FUENTE: AFP