Trump impulsa acuerdo de paz directo para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , insistió el sábado en buscar directamente un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, tras el fracaso de asegurar un alto al fuego inmediato durante su cumbre con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Luego de tres horas de conversaciones el viernes en Alaska entre el titular de la Casa Blanca y el titular del Kremlin, Trump y los líderes europeos expresaron su deseo de una nueva cita con Putin sobre Ucrania, esta vez con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington. "Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington.

Donald Trump advierte sobre "graves consecuencias" a Rusia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956745883938079105&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en buscar directamente un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, tras el fracaso de asegurar un alto al fuego inmediato durante su cumbre con el mandatario ruso, Vladimir Putin.



Luego de tres horas… pic.twitter.com/etoDLwZ2iW — Telemetro Reporta (@TReporta) August 16, 2025

Antes de la cumbre, Trump había advertido sobre "graves consecuencias" si Rusia no aceptaba un alto el fuego. Cuando Fox News le preguntó sobre eso después de la cumbre, Trump dijo: "Visto cómo han ido las cosas hoy, no creo que deba pensar en eso ahora".

El sábado, mandatario estadounidense confirmó que recibirá a Zelenski y expresó su esperanza de que se celebre una cumbre Trump-Putin-Zelenski.

Trump busca salvar vidas en Ucrania

"Potencialmente, se salvarán millones de vidas", afirmó Trump. Putin ha reiterado que solo un acuerdo de paz completo podría detener la guerra, que él mismo descandenó al ordenar la invasión de Ucrania en febrero de 2022, que deja ya decenas de miles de muertos y una destrucción generalizada.

En la cumbre, Putin volvió a hablar de abordar las "causas profundas" del conflicto, y algunos analistas señalaron que Trump podría haber cedido terreno. "Ante lo que parecen ser evasivas de Putin, sermones históricos u otras evasivas, Trump volvió a dar marcha atrás", declaró Daniel Fried, exembajador de Estados Unidos en Polonia y actual miembro del grupo de expertos Atlantic Council.

FUENTE: AFP