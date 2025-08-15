Claudia Sheinbaum rechaza cualquier "intervencionismo" de EE. UU. en el Caribe

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes cualquier forma de "intervencionismo" al ser consultada sobre el despliegue de buques de Estados Unidos en el Caribe, y aclaró que la maniobra es "en aguas internacionales".
Contenido relacionado: México entrega a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes por seguridad nacional
Sobre este despliegue, "nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México sino el caso de todos los países de América y el Caribe", dijo la mandataria durante su conferencia matutina.
"Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo", reiteró Sheinbaum, quien está en la ciudad de Chetumal (sureste), fronteriza con Belice.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada
La mandataria fue interrogada por otro lado sobre declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el sentido de que México y Canadá hacen lo que Washington les pide.
Estados Unidos ya ha realizado despliegues cerca de la frontera marítima con México.
FUENTE: AFP