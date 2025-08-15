Trump y Putin se reúnen en Alaska en cumbre clave por Ucrania

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen este viernes en Alaska en una cumbre considerada decisiva para el futuro de Ucrania y que mantiene al mundo en expectativa.

Trump partió de Washington rumbo a Anchorage, publicando en su plataforma Truth Social que hay “MUCHO EN JUEGO” antes de abordar el Air Force One para un vuelo de casi siete horas. Por su parte, Putin pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos y en el que Rusia controla actualmente cerca de una quinta parte del territorio ucraniano.

El presidente estadounidense hizo la invitación a Putin por sugerencia del propio líder ruso, aunque se ha mostrado cauteloso, advirtiendo que la reunión podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede. Trump calificó el encuentro como una “reunión de tanteo” y estimó que tiene un 25% de probabilidades de fracasar, destacando que si resulta positiva, podría acercar a la paz.

Los dirigentes europeos y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, seguirán de cerca la cumbre, ya que hasta ahora Zelenski ha rechazado públicamente la presión de Trump para ceder territorio ocupado por Rusia.

A su llegada a Alaska, el canciller ruso Serguéi Lavrov evitó hacer pronósticos y señaló que Rusia presentará su postura con claridad. Su declaración se produjo mientras vestía lo que parecía una camiseta con la inscripción “URSS” en ruso.

Trump aseguró que consultará rápidamente con líderes europeos y con Zelenski, y señaló que un acuerdo final podría requerir una reunión tripartita que incluya la repartición de territorio para lograr un acuerdo duradero.