ANCON celebra 40 años como guardián incansable del patrimonio natural panameño

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) conmemora hoy, 15 de agosto, sus 40 años de existencia, consolidándose como una fuerza constante en la defensa de la naturaleza panameña desde 1985. Durante estas cuatro décadas, la organización ha mantenido intacta su misión fundamental: conservar y proteger el patrimonio natural de Panamá. Ahora, en el marco de su plan estratégico al 2030, incorpora un enfoque integral para inspirar a los panameños y promover el desarrollo sostenible tanto en áreas rurales como urbanas.

Desde su fundación, ANCON ha sido un referente de liderazgo y compromiso en la conservación del legado ambiental del país, conectando ciencia, comunidad y acción en una causa verdaderamente nacional: cuidar la biodiversidad que hace única a Panamá ante el mundo, para las generaciones presentes y futuras. La organización ha demostrado que el cambio positivo es posible cuando la pasión, el conocimiento y la colaboración se unen en un objetivo común. Su contribución científica y técnica a la protección del medio ambiente se evidencia al haber sido parte de hitos ambientales importantes para el país, como la creación del actual Sistema de Áreas Protegidas y la promulgación de la ley que prohíbe las bolsas plásticas de un solo uso, entre muchos otros.

Hace 40 años ANCON

El plan estratégico de ANCON al 2030 se estructura sobre tres pilares fundamentales que marcan el camino hacia un futuro ambiental sostenible. En el primer pilar, conservación del patrimonio natural, la organización desempeña un papel clave en la gestión de áreas protegidas, salvaguardando los ecosistemas esenciales que albergan la excepcional biodiversidad panameña. ANCON opera una red privada de reservas naturales en ocho puntos del país, siendo la principal la Reserva Natural Privada Punta Patiño, en la provincia de Darién, que con 30,000 hectáreas entre bosques y manglares constituye el único corredor natural ininterrumpido de costa a montaña del país, siendo su ubicación un punto estratégico para la preservación de ecosistemas.

En el segundo pilar, desarrollo rural sostenible, ANCON ha ejecutado proyectos transformadores como Darién Sostenible, que durante cinco años ha implementado modelos de manejo responsable en 73 fincas ganaderas con más de 8,000 hectáreas, logrando conservar biodiversidad y mejorar los medios de vida en las comunidades. La organización brinda formación en técnicas agroecológicas a través de EcoHuertos, acompaña el turismo sostenible con capacitaciones técnicas y con la creación y rehabilitación de senderos, y aporta conocimiento mediante programas de educación ambiental, logrando impactar a más de 6,000 personas en áreas rurales.

El tercer pilar, sostenibilidad urbana y educación ambiental, ha posicionado a ANCON como ejecutora de iniciativas nacionales como la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos (NPAP), que, de la mano de MiAmbiente y con participación multisectorial, define la hoja de ruta para la reducción del plástico. La segunda iniciativa es de carácter regional: GEF LAC Cities, que busca reducir la contaminación por plásticos mediante soluciones de economía circular en las ciudades de Panamá y Colón, bajo un sistema colaborativo que involucra a los municipios y al sector privado. La organización es pionera en programas de reciclaje y gestión integral de residuos, que incluyen un componente de educación ambiental desde hace más de 15 años, y adelanta un proyecto de diagnóstico de cuencas urbanas críticas, como las de Río Abajo y los ríos Juan Díaz y Matías Hernández, en colaboración con juntas comunales, empresas privadas, organizaciones ambientales y otros actores. Las iniciativas realizadas bajo este pilar han impactado a más de 800,000 personas, entre estudiantes de escuelas y universidades, voluntarios corporativos y comunidades de áreas urbanas en general.

Ley no bolsas plásticas ANCON 40 años

"Durante 40 años, ANCON ha sido testimonio de que nuestra misión se vive y se practica cada día. El impacto que generamos es medible y continuo, y hoy podemos decir con orgullo que hemos logrado conectar la conservación con el desarrollo sostenible de manera integral", expresó Adrián Benedetti, director ejecutivo de ANCON. "Estas cuatro décadas nos han enseñado que la protección de nuestro patrimonio natural no solo es una responsabilidad, sino una oportunidad para acercarnos a ella y construir juntos un futuro más próspero y equitativo para todos los panameños."

A nivel nacional, ANCON impulsa programas que mejoran la calidad de vida y protegen el entorno natural, demostrando que conservar, educar, estudiar y restaurar los ecosistemas de Panamá son acciones que, simultáneamente, generan beneficios tangibles para toda la sociedad. La organización ha evolucionado desde su enfoque inicial de conservación hacia una visión más estratégica, que comprende los desafíos ambientales globales y locales, y que abraza el desarrollo sostenible como una herramienta esencial para el bienestar nacional.

En este aniversario, ANCON reafirma su compromiso con la protección de los tesoros naturales del país e invita a todos los panameños a unirse a esta celebración, siendo parte de este compromiso con la conservación.

Los próximos años representan una oportunidad para consolidar los logros alcanzados y expandir el impacto de ANCON hacia nuevas comunidades y ecosistemas, manteniendo siempre la premisa de que cuidar lo que nos hace únicos ante el mundo, nuestra biodiversidad, es responsabilidad de todos.