EE.UU Internacionales -  15 de agosto de 2025 - 11:34

Huracán Erin se convierte en el primer huracán de la temporada 2025 y amenaza el Caribe

Se esperan fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas y otras regiones afectadas por el huracán.

Huracán Erin.

Huracán Erin.

TReporta
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

El huracán Erin, primer ciclón de la temporada 2025 en el Atlántico, se aproxima a las Islas de Sotavento, donde se prevén lluvias intensas a partir de mañana sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (@NHC_Atlantic).

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la posibilidad de inundaciones repentinas, desbordes urbanos y deslizamientos de tierra, especialmente en el sur y el este de Puerto Rico. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante los posibles riesgos.

El huracán Erin afectará a Bahamas

Además, Erin podría afectar a Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas, generando oleaje elevado y corrientes marinas peligrosas en la cuenca del Atlántico occidental hasta principios de la próxima semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956383693397713105&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Claudia Sheinbaum rechaza cualquier "intervencionismo" de EE. UU. en el Caribe

Trump y Putin se reúnen en Alaska en cumbre clave por Ucrania

Marco Rubio califica a Maduro de líder de "organización criminal"

Recomendadas

Más Noticias