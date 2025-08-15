Huracán Erin se convierte en el primer huracán de la temporada 2025 y amenaza el Caribe

El huracán Erin, primer ciclón de la temporada 2025 en el Atlántico, se aproxima a las Islas de Sotavento, donde se prevén lluvias intensas a partir de mañana sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (@NHC_Atlantic).

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la posibilidad de inundaciones repentinas, desbordes urbanos y deslizamientos de tierra, especialmente en el sur y el este de Puerto Rico. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante los posibles riesgos.

El huracán Erin afectará a Bahamas

Además, Erin podría afectar a Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas, generando oleaje elevado y corrientes marinas peligrosas en la cuenca del Atlántico occidental hasta principios de la próxima semana.