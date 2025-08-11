Tormenta tropical Erin se forma cerca de Cabo Verde y podría ser huracán intenso este sábado

La tormenta tropical Erin se formó esta mañana al oeste de las islas de Cabo Verde, informó el Instituto Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Según el pronóstico, Erin tiene el potencial de fortalecerse y convertirse en un huracán de gran intensidad para el próximo sábado.

Tormenta tropical Erin se forma cerca de Cabo Verde

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre el desarrollo de este fenómeno, ya que su trayectoria y fuerza podrían afectar distintas zonas del Atlántico en los próximos días.

Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones oficiales y seguir las indicaciones de protección y prevención que emitan las autoridades locales.