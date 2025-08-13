México entrega a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes por seguridad nacional

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la entrega a Estados Unidos de 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil se realizó “por la seguridad” de México .

Las autoridades mexicanas entregaron el martes a la justicia estadounidense a 26 presuntos criminales, entre ellos miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, dos de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del país.

La transferencia ocurrió en medio de las presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que México detenga el contrabando de drogas a su territorio, en particular del letal fentanilo.

"La decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"No tiene que ver con una petición (de Estados Unidos), aunque en muchos de ellos hay peticiones", añadió.

La presidenta de México aclara la entrega

La mandataria dijo que la entrega no está relacionada con un acuerdo de seguridad que está negociando su gobierno con Estados Unidos, que incluye el tráfico de drogas y armas.

El Departamento de Justicia estadounidense señaló el martes a los 26 presuntos criminales de haber introducido a ese país "toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína".

FUENTE: @AFPespanol