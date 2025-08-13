México entrega a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes por seguridad nacional

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la entrega a Estados Unidos de 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil se realizó “por la seguridad” de México.
La transferencia ocurrió en medio de las presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que México detenga el contrabando de drogas a su territorio, en particular del letal fentanilo.
Contenido relacionado: Estados Unidos ofrece $5 millones por líder de pandilla haitiana
"No tiene que ver con una petición (de Estados Unidos), aunque en muchos de ellos hay peticiones", añadió.
La presidenta de México aclara la entrega
La mandataria dijo que la entrega no está relacionada con un acuerdo de seguridad que está negociando su gobierno con Estados Unidos, que incluye el tráfico de drogas y armas.
El Departamento de Justicia estadounidense señaló el martes a los 26 presuntos criminales de haber introducido a ese país "toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína".
FUENTE: @AFPespanol