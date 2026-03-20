México: Capturan a prófugo buscado por EE. UU. y liberan a hija de "El Mayo"

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México , Omar García Harfuch, confirmó este viernes la detención de un presunto integrante del crimen organizado buscado por Estados Unidos durante el operativo en Sinaloa (noroeste) que dejó 11 muertos, y aclaró que la hija del capo El Mayo Zambada no fue detenida sino resguardada y posteriormente liberada al no tener cargos en su contra.

Operativos y detención clave en México

Durante la conferencia de prensa presidencial, desde Cancún, en el sureste de México, el funcionario precisó que el jueves se llevaron a cabo varios operativos, uno de ellas en la sindicatura de El Salado, en Culiacán.

“Se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo ‘N’. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos. Él está detenido”, señaló.

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Situación jurídica de Mónica del Rosario en México

García Harfuch explicó que en uno de los inmuebles intervenidos se encontraba una mujer identificada como Mónica del Rosario ‘N’, hija de Ismael 'El Mayo' Zambada, líder del Cartel de Sinaloa y actualmente preso en EE. UU., junto a una menor de edad.

“En uno de los inmuebles se encontraba esta persona Mónica del Rosario ‘N’ con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban (…) y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos”, afirmó.

El funcionario subrayó que tras la revisión se confirmó que la mujer no tenía órdenes de aprehensión.

“No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. (…) Sin embargo, es un procedimiento administrativo”, dijo en referencia a su inclusión en 2007 en una lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EE. UU.

“Desde hace 20 años (...) no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares”, agregó.

FUENTE: EFE