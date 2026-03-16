DEA y México abordan cooperación contra narcotráfico

Omar García Harfuch, titular de la SSPC de México junto a Terrance Cole, director de la DEA.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México , Omar García Harfuch, se reunió en Washington con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), Terrance Cole, con quien habló, entre otros temas, sobre el combate al tráfico de drogas y armas.

DEA y México fortalecen cooperación en seguridad

El funcionario informó este lunes en sus redes sociales que el diálogo fue en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

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"En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el director de la DEA, Terrance Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la violencia en México con detenciones relevantes", apuntó García Harfuch en su mensaje.

Y agregó que siguiendo una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, "continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional".

DEA y México analizan colaboración transfronteriza

Por el lado de Cole se apuntó en un mensaje que en la reunión con el Jefe de Seguridad de México se discutió la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera.

México y Estados Unidos inician este lunes las mesas de diálogo sobre temas económicos y de seguridad.

FUENTE: EFE