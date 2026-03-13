EE. UU. destaca captura de presunto nargotraficante uruguayo Sebastián Marset

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia destacó que la captura del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pone fin a un "reinado de terror y caos" y es un resultado del ‘Escudo de las Américas’, en relación al bloque de países liderados por Washington para fortalecer la seguridad del hemisferio.

"Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al fortalecimiento acelerado de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", señaló la embajada en sus redes sociales.

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Estados Unidos resalta cooperación regional

La publicación va acompañada por una imagen del Departamento de Estado en la que se ofrece una recompensa de 2 millones de dólares "por información que conduzca al arresto" de Marset, con la palabra superpuesta "capturado".

El 'Escudo de las Américas' es el nombre de la cumbre de mandatarios que hace unos días lideró el mandatario estadounidense Donal Trump con el fin de promover la "libertad, seguridad y prosperidad" en la región y cooperar en temas de seguridad, migración y la lucha contra el narcotráfico.

Paz informó esta jornada sobre la captura de Marset y la calificó como "un hecho histórico" y "un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado" en la región suramericana.

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Operativo en Santa Cruz

La acción policial se realizó en el barrio La Palmas ubicado en la ciudad de Santa Cruz (este), en la que no se reportó bajas de la Policía ni civiles heridos.

La operación fue a las 3:00 hora local (6:00 GMT) en dos casas: una en la que se encontraba el grupo de seguridad, conformado por tres hombres y una mujer, y otra a ocho minutos de distancia, donde estaba descansando Marset, indicó a los medios el ministro de Gobierno (Interior) Marco Antonio Oviedo.

También detalló que primero se intervino la residencia del grupo de seguridad y casi de inmediato la vivienda en la que estaba el supuesto narcotraficante, quien "guardó silencio todo el tiempo" y fue tratado "sin violencia física ni psicológica".

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Traslado a EE. UU. y antecedentes del caso

La fuerza antidrogas trasladó a Marset al aeropuerto de Viru Viru, en donde subió a una nave que lo lleva hasta Estados Unidos.

Las autoridades bolivianas explicaron que la captura de Marset fue ejecutada por la Policía Boliviana y sin intervención de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), organización que solo se ocupó de su traslado hacia el país norteamericano.

Marset estuvo prófugo de la Justicia boliviana desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba con una identidad falsa en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y ser jugador de un equipo de fútbol de segunda división en Bolivia: Los Leones del Torno.

Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la DEA, Europol e Interpol.

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

FUENTE: EFE