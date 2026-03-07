Panamá Nacionales -  7 de marzo de 2026 - 16:13

Acuerdo Escudo de las Américas impulsará prosperidad económica, afirma Kristi Noem

La coordinadora del acuerdo Escudo de las Américas, Kristi Noem, afirmó que la iniciativa generará prosperidad económica y nuevas oportunidades de inversión.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó en la reunión final de la cumbre de jefes de Estado convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se firmó el acuerdo multilateral Escudo de las Américas.

El encuentro se realizó en Miami y fue encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto a Kristi Noem, quien fue designada por Trump como coordinadora especial del programa.

Acuerdo busca fortalecer seguridad y desarrollo

Durante la reunión, Noem señaló que la iniciativa permitirá generar prosperidad económica para los países participantes, al promover cooperación en materia de seguridad, inversiones y desarrollo.

Según explicó, el acuerdo se basa en preservar la libertad, la democracia y la seguridad en el continente americano, al tiempo que abre oportunidades para nuevos negocios e inversiones, especialmente en sectores como el tecnológico.

Países que respaldan el acuerdo

El acuerdo Escudo de las Américas cuenta con el respaldo de varios países del continente, entre ellos:

  • Panamá
  • Estados Unidos
  • Argentina
  • Paraguay
  • Bolivia
  • El Salvador
  • Ecuador
  • Honduras
  • República Dominicana
  • Guyana
  • Costa Rica
  • Trinidad y Tobago
  • Chile

La iniciativa busca consolidar una coalición regional enfocada en seguridad, cooperación económica y estabilidad democrática en el hemisferio.

