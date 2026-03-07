Panamá Nacionales -  7 de marzo de 2026 - 15:32

Helicópteros Black Hawk de EE. UU. llegarán a Panamá para entrenamiento

Tres helicópteros Black Hawk del Comando Sur de Estados Unidos participarán en un entrenamiento conjunto de operaciones en la selva con el SENAN en Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Tres helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos arribarán a Panamá en los próximos días para participar en un entrenamiento conjunto de operaciones en la selva.

La información fue confirmada por el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, que detalló que la actividad forma parte de ejercicios de cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

Entrenamiento para fortalecer capacidades operativas

Según el SENAN, el objetivo del entrenamiento es reforzar las capacidades operativas en entornos selváticos, así como fortalecer la coordinación entre las unidades panameñas y estadounidenses.

Este tipo de ejercicios permite mejorar las técnicas de movilidad aérea, rescate y operaciones tácticas en zonas de difícil acceso, particularmente en áreas de selva.

Las autoridades señalaron que estas actividades forman parte de los programas de cooperación en materia de seguridad y defensa que mantienen Panamá y Estados Unidos.

