Detienen en Panamá a mujer venezolana presuntamente vinculada al Tren de Aragua

Una mujer de nacionalidad venezolana , en condición migratoria irregular, fue detenida por unidades del Servicio Nacional de Migración de Panamá por su presunta vinculación con el grupo criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer era buscada en Estados Unidos por su presunta relación con un caso de homicidio, lo que motivó su detención por parte de las autoridades panameñas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Día Internacional de la Mujer 2026 en Panamá: cuándo es y qué actividades habrá

Mujer bajo custodia mientras avanzan las investigaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2030362255414739436?s=20&partner=&hide_thread=false Una mujer de nacionalidad venezolana en condición migratoria irregular fue detenida por unidades de @migracionpanama, por su presunta vinculación al grupo criminal Tren de Aragua, y que era buscada en Estados Unidos por su presunta relación a un homicidio. Actualmente, permanece… pic.twitter.com/YybmAKcUZG — Telemetro Reporta (@TReporta) March 7, 2026

Tras su captura, la sospechosa fue puesta a disposición de la Dirección de Investigación Judicial, entidad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que la mujer permanece bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias para determinar su situación legal y su posible vinculación con el hecho investigado.

El caso forma parte de los operativos que realizan las autoridades para identificar y detener a personas relacionadas con redes del crimen organizado internacional.