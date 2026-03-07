Rubio reafirma que EE. UU. considera a Panamá un aliado tras reunión con Mulino

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la que reiteró que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene una relación de respeto mutuo con Panamá y lo considera un país aliado.

Durante el encuentro, ambos líderes conversaron sobre el fortalecimiento de los programas de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos.

Mayor participación de empresas estadounidenses

Rubio también indicó que empresas de Estados Unidos podrían tener mayor participación en los procesos de licitación en Panamá, en el marco de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

Hoy me encuentro desde Miami participando de la cumbre de jefes de Estado "Escudo de las Américas", un encuentro para impulsar acciones conjuntas anti carteles de drogas. pic.twitter.com/DOgU3Z34x8 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) March 7, 2026

La reunión se realizó luego de la firma del acuerdo regional Escudo de las Américas, iniciativa que reúne a Estados Unidos y varios países del continente para reforzar la cooperación contra el narcotráfico, el crimen organizado y en defensa de la democracia en el hemisferio.

Trump destaca al Canal de Panamá

Durante el acto de firma del acuerdo, el presidente Trump también hizo referencia al Canal de Panamá, afirmando que “ama el Canal”, lo que fue interpretado como una señal de que se han superado las diferencias previas relacionadas con la operación de esta ruta estratégica.

El mandatario estadounidense también saludó cordialmente al presidente Mulino durante la cumbre de líderes celebrada en Miami, destacando su participación en el encuentro regional.