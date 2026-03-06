Nombran a Lilibeth Cárdenas Chanis como directora de SENNIAF

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó este viernes a la abogada Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

Cárdenas se desempeñaba hasta ahora como viceministra en el Ministerio de la Mujer de Panamá, cargo que ocupaba antes de asumir la dirección de la entidad encargada de velar por la protección de niños, niñas y adolescentes en el país.

Cambios recientes en la dirección de SENNIAF

El pasado 3 de marzo se conoció la renuncia de Ana Fábrega al cargo de directora de la institución. Tras esa dimisión, la Presidencia había anunciado inicialmente la designación de Otilia Rodríguez; sin embargo, su nombramiento fue objeto de cuestionamientos.

Posteriormente, se informó que Andrea Carolina Vega asumiría como directora encargada de la entidad mientras se definía una designación oficial.

Contexto de cuestionamientos a la institución

Los recientes cambios en la dirección de la SENNIAF se producen en medio de cuestionamientos sobre la gestión de albergues para niños y adolescentes bajo la supervisión de la institución.

En estos centros se han denunciado presuntos casos de abuso sexual y otras irregularidades, lo que ha generado críticas y exigencias de mayor supervisión y reformas en el sistema de protección de menores en Panamá.