Nombran a Lilibeth Cárdenas Chanis como directora de SENNIAF

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó este viernes a la abogada Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).
Cambios recientes en la dirección de SENNIAF
El pasado 3 de marzo se conoció la renuncia de Ana Fábrega al cargo de directora de la institución. Tras esa dimisión, la Presidencia había anunciado inicialmente la designación de Otilia Rodríguez; sin embargo, su nombramiento fue objeto de cuestionamientos.
Posteriormente, se informó que Andrea Carolina Vega asumiría como directora encargada de la entidad mientras se definía una designación oficial.
Contexto de cuestionamientos a la institución
Los recientes cambios en la dirección de la SENNIAF se producen en medio de cuestionamientos sobre la gestión de albergues para niños y adolescentes bajo la supervisión de la institución.
En estos centros se han denunciado presuntos casos de abuso sexual y otras irregularidades, lo que ha generado críticas y exigencias de mayor supervisión y reformas en el sistema de protección de menores en Panamá.