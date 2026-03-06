Junta Directiva de Senniaf ordena reforzar protección de menores en Tocumen

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senniaf ) recomendó a la institución implementar una serie de medidas para reforzar la protección y atención de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado que permanecen en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI).

Las decisiones fueron adoptadas durante una sesión extraordinaria celebrada el jueves 5 de marzo, encabezada por la ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Senniaf, Beatriz Carles de Arango.

Senniaf deberá aplicar medidas tras hallazgos en el CAI de Tocumen

Durante la reunión se informó que estas acciones dan continuidad a lo establecido en la Resolución No. 001-2026 del 9 de febrero de 2026, mediante la cual se ordenó iniciar un proceso administrativo para investigar hechos relacionados con el CAI de Tocumen.

Como parte de ese proceso, se realizaron inspecciones tanto en ese centro como en otras dependencias de la institución, con el objetivo de evaluar las condiciones de atención a los menores bajo protección estatal.

Informes técnicos originan nuevas recomendaciones

Tras analizar los informes técnicos presentados, la Junta Directiva acordó recomendar a la Senniaf ejecutar las medidas derivadas de las conclusiones de dichas evaluaciones.

Además, se ordenó a la entidad presentar informes mensuales sobre los avances en la implementación de las recomendaciones, así como reportes relacionados con los casos que requieran coordinación y articulación interinstitucional.

La institución también deberá cumplir con lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 de la Ley 14 de 2009, normativa que creó la Senniaf.

Mejoras en infraestructura y atención integral

Las inspecciones realizadas documentaron hallazgos relacionados con condiciones de infraestructura y con la prestación de servicios de cuidado y atención integral a la población residente.

A partir de estos resultados se formularon recomendaciones orientadas a fortalecer los mecanismos de protección y mejorar la gestión institucional dentro del centro.

Finalmente, la Junta Directiva reiteró que todas las actuaciones deberán regirse por el marco legal vigente y por el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.